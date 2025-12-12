Дипломат пока не назвал дату поставки польских самолетов МиГ-29 в Украину.

Польша может получить украинские дроны в обмен на передачу Украине своих истребителей МиГ-29. Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире RMF24.

По его словам, соседняя страна может получить от нашего государства "ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя".

"Это современное оборудование, которое хорошо себя зарекомендовало и усилит обороноспособность Польши", - заверил Боднар.

В то же время посол не назвал дату поставки польских самолетов МиГ-29 в Украину, а также не поделился деталями о передаче БпЛА Варшаве.

"Мы онлайн, и нас слышат не только друзья, но и враги. Нельзя рассказывать о деталях, которые могут помешать нашему сотрудничеству", - пояснил дипломат.

Польша и Украина - последние новости

Ранее Politico писало, что Польша возмущена из-за исключения из мирных переговоров по Украине.

"Американцы нас не хотят, европейские лидеры нас не хотят, Киев нас не хочет - так кто же нас хочет? Происходит что-то неприятное, и нам следует перестать делать вид, что это не так", - заявил бывший премьер Лешек Миллер.

В то же время экс-президент страны Бронислав Коморовский считает, что исключение Польши отражает реалии геополитики.

"Лондон объединил три сильнейшие европейские страны (Франция, Германия и Великобритания - УНИАН). Польша просто слабее", - сказал он.

Также сообщалось, что Польша приравняет статус украинских беженцев к рангу других иностранцев. Чтобы подать заявление на изменение статуса, украинские беженцы должны будут зарегистрироваться в специальной информационной системе.

