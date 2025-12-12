Алена рожала в Израиле.

Украинская актриса Алена Алымова, которая известна по сериалу "Коли ми вдома", родила первенца.

Этой новостью она поделилась в своем Instagram. К слову, 44-летняя актриса скрывала свою беременность, но днями опубликовала видео, на котором занимается йогой на пляже с округлым животиком и уже после родов с ребенком.

Алымова не стала вдаваться в подробности, как назвала дочь и когда состоялись роды. Лишь известно, что рожала женщина в Израиле. К слову, свою личную жизнь актриса держит в тайне.

Что известно об Алене Алымовой

Алена училась на режиссерском факультете в Киевском национальном университете культуры и искусств. Начинала со съемок в клипах Алана Бадоева. В кино впервые снялась в 2000-м году. Узнаваемость ей принесли такие ленты, как: "Джамайка", "Прикольная сказка" и комедийный скетчком "Коли ми вдома", в котором Алымова сыграла роль маникюрши Кати.

