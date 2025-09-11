Такое решение конгрессмен-республиканец принял после атаки РФ на Польшу.

Конгрессмен США Джо Уилсон внес законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника", чтобы добиться прекращения торговли с РФ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"После нападения на Польшу я благодарен за возможность представить этот законопроект, который предусматривает возобновление действия поправки "Джексона-Вэника" в отношении России, что предусматривает прекращение любой торговли с этой террористической диктатурой", - подчеркнул Уилсон.

По словам конгрессмена, бывшие президент Барак Обама и госсекретарь США Джон Керри ошибочно отменили этот закон во время "непродуманной политики", а именно "перезагрузки отношений с Россией", что "побудило военного преступника Путина к оккупации Крыма".

Видео дня

"Трамп исправит эту ситуацию!", - добавил Уилсон.

Поправка "Джексона-Вэника" - что известно

Поправка "Джексона-Вэника" - это закон США, который был принят в 1974 году.

Известно, что он запрещал нормальную торговлю со странами, которые имели "плохую экономику" в том случае, если эти государства не выпускали людей за границу (к примеру, евреев из СССР).

После распада Советского Союза закон продолжал действовать для России, однако президенты США ежегодно "замораживали" его, чтобы торговать со страной.

В то же время в 2012 году закон отменили и вместо него приняли акт Магнитского (санкции против конкретных чиновников РФ).

Атака РФ на Польшу - реакция США

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Конгресс США готов поддержать более жесткие санкции против России после ее атаки на Польшу. По его словам, целью американцев является предоставление союзникам возможности для противодействия растущей угрозе.

"К Европе: надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают вместе с президентом Трампом над новыми идеями, такими как пошлины, чтобы положить конец этой войне. Также надеюсь, что вы следите за этим", - подчеркнул Грэм.

Также появилась реакция Трампа на атаку российских "Шахедов" на Польшу. Такой инцидент он прокомментировал на своей социальной сети Truth Social.

"Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось!" - отметил Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: