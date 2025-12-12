В областном центре возникли проблемы с работой электротранспорта.

В ночь на 12 декабря российская оккупационная армия массированно атаковала ударными дронами Одессу и область - из-за попадания пострадала гражданская инфраструктура, в ряде населенных пунктов, в том числе - части Одессы - отсутствует вода и свет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Целью армии РФ была энергетическая инфраструктура, которая из-за попадания подверглась разрушениям. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

"К счастью, люди не пострадали", - сказали в прокуратуре.

В региональном главке ГСЧС рассказали, что ночью враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, также были повреждены складские помещения, здание автогаража.

Психологи ГСЧС оказали помощь 14 лицам из рядом расположенных домов, среди которых трое детей. Было привлечено всего 30 единиц техники и более 100 спасателей.

По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения, в том числе административного здания.

"Из-за атаки ряд населенных пунктов временно без света. Восстановительные работы уже продолжаются. Критическая инфраструктура работает от генераторов", - заявил чиновник.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак отметил, что в областном центре поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры. На месте работает оперативный штаб, где жители могут получить информацию о компенсациях из городского бюджета и по государственной программе "єВідновлення".

Коммунальные службы убирают обломки, помогают закрывать выбитые окна, фиксируют потребности людей. Благотворительные организации обеспечивают горячие напитки и необходимый минимум.

"В части города остается отсутствующим электроснабжение и вода. Энергетики уже работают над восстановлением. Несмотря на сложные условия, садики и школы будут работать - они обеспечены генераторами", - подчеркнул Лысак.

В то же время в компании "Инфоксводоканал" уточнили, что есть перебои в водоснабжении части Пересыпского района Одессы и Одесского района в связи с отсутствием электроэнергии. В частности, временно без водоснабжения остались в Одессе потребители жилых массивов "Лузановка" и бывшего "Котовского", а также город Южный, села Ильичанка, Корсунцы, Красноселка, Светлое,Александровка, Крыжановка, Лиски, Фонтанка, Вапнярка, Новая Дофиновка, Змиенково, Григорьевка, Новые Беляры, Булдинка, Визирка, Беляры, Сычавка и пгт Черноморское.

"К сожалению, из-за значительной мощности высоковольтного насосного оборудования использование источников автономного энергопитания не представляется возможным. После того, как энергетики восстановят централизованное электроснабжение, подача воды будет восстановлена", - объяснили в водоканале.

В свою очередь в мэрии Одессы заявили, что с 9:00 на 11 локаций города будут стоять машины с технической водой. В частности, по адресу бульвар Десантный, 14, ул. Праведников мира (Слободской рынок), ул. Лузановская, 67, ул. Жолио-Кюри, 26, ул. Марсельская, 9 (возле супермаркета "Таврия В") и др.

Кроме того, в областном центре из-за обстрелов возникли проблемы с работой городского электротранспорта. По данным пресс-службы города, по состоянию на 7:15, трамвайные маршруты №№ 1, 7, 18, 20 не курсируют, №7 курсирует по сокращенному маршруту - 11 ст. Люстдорской дороги - Херсонский сквер, №10 - площадь Старосенная - улица Ицхака Рабина. Еще два маршрута (№№ 15 и №5) - работают по маршруту, но в ограниченном количестве.

Троллейбусные маршруты: № 10 курсирует курсирует по сокращенному маршруту улица Инглези - улица Приморская по проспекту Шевченко в оба направления. Остальные троллейбусные маршруты курсируют по своим маршрутам, но в ограниченном количестве.

В ДТЭК "Одесские электросети" рассказали, что ночью враг атаковал энергетический объект компании, и это уже 20-я подстанция в 2025 году, которая понесла значительные повреждения из-за обстрелов. Также сегодня под атакой был объект другой энергокомпании. На восстановление работы оборудования и линий электрических сетей до работоспособного состояния нужно время.

По состоянию на утро энергетики перезапустили почти 40 тысяч клиентов, без света остаются еще 91,9 тыс. семей.

"После разрешения от военных и спасателей ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам. Энергетики разбирают завалы, оценивают масштабы разрушений, работают над созданием временных ремонтных схем. Первоочередная задача - подать напряжение для объектов критической инфраструктуры", - объяснили в ДТЭК.

Как писал УНИАН, РФ часто атакует Одессу и область, в частности критическую инфраструктуру региона. В частности, на днях оккупанты массированно атаковали дронами север региона.

Большинство вражеских целей воздушного поражения уничтожено нашими силами ПВО, в результате удара произошло повреждение энергетического объекта, и разрушение с последующим возгоранием складского помещения.

Также сообщалось, что атаки РФ на порты вызвали экологическую катастрофу в Одесской области. Отмечается, что акватория Сухого лимана подверглась масштабному загрязнению подсолнечным маслом.

