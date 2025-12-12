Эти суда участвовали в перевозке военных грузов между Россией и Ираном.

Два российских судна перевозили военную технику и вооружение в Каспийском море. Силам специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная Искра" удалось провести спецоперацию по поражению этих судов.

Как сообщают Силы специальных операций ВСУ в Telegram, представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе пораженных судов.

"Среди пораженных судов - "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа", которые используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ", - говорится в сообщении.

ССО продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии.

Удары по стратегическим объектам РФ

Как сообщал УНИАН, ранее удалось остановить добычу нефти на десятках скважин нефтедобывающей платформы им. Филановского в Каспийском море. В частности, произошло по меньшей мере четыре попадания дронами в эту морскую платформу компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Также стало известно, что дроны "разнесли" один из крупнейших НПЗ России. Речь идет о НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, что более чем в 700 км к северо-востоку от Москвы. На видео из соцсетей можно увидеть момент атаки и мощный пожар в результате попаданий. Сейчас россияне замалчивают последствия ударов.

