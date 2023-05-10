Добавляется, что она залетела в Польшу со стороны Беларуси.

Технический институт воздушных сил Польши пришел к выводу, что обломки ракеты, которые были найдены в лесу возле Быдгоща, были от российской Х-55.

Как пишет RMF FM, это ведомство проводит экспертизу обломков для прокуратуры. Отмечается, что ракета, вероятно, прилетела с восточной границы со стороны Беларуси. В издании напомнили, что в середине декабря 2022 года россияне массированно обстреляли Украину из бомбардировщиков Су-34, которые дислоцировались в Беларуси.

"Из-за появления многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34 вблизи воздушного пространства НАТО боевые самолеты НАТО были подняты в воздух. На радарах наших служб попал объект, который залетел в Польшу из Беларуси. Польские службы отследили объект, но потеряли его из виду под Быдгощем. Это произошло примерно в двух километрах от места, где в конце апреля случайно обнаружили остатки ракеты", - отмечают журналисты.

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RMF FM предполагает, что польские военные проигнорировали или скрыли инцидент с нарушением воздушного пространства, поскольку не сообщили об этом в прокуратуру. Добавляется, что указанной ракеты нет на балансе польских военных.

"Это исключило бы версию, которая появилась сразу после обнаружения обломков, что под Быдгощем нашли ракету, которая была запущена с польского полигона, например, во время учений или испытаний систем ПВО. У нас нет ни таких ракет, ни систем, которые бы их запускали", - говорится в выводах экспертизы.

В то же время в правоохранительных органах подчеркнули, что не будут давать комментарии до конца расследования, которое еще продолжается.

Падение ракеты на территории Польши: что известно

В конце апреля 2023 года власти Польши подтвердили, что недалеко от города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету "воздух-земля".

Отмечалось, что на обломках обнаружили надписи на русском языке. При этом боевой части в ней не было.

Стоит добавить, что это не первый случай с падением ракеты в Польше. В Альянсе заявили, что в Польше в 2022 году упала ракета украинской системы ПВО. Однако ответственность за это несет Россия, которая обстреливала украинские города.

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