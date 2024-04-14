Сообщалось о взрывах в городе и за его пределами.

Российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Суспільне" сообщало о звуках взрывов в городе и за его пределами. Кроме того, на фоне атаки "Шахедами" в части районов Харькова пропал свет.

Тревога в Харькове и области была объявлена в 23:16 13 апреля. Информации о возможных разрушениях и пострадавших по состоянию на 00:55 нет.

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Обновлено 00:58: В Харьковской области объявлен отбой воздушной тревоги.

Война в Украине: важные новости

В субботу, 13 апреля 2024 года, во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. В СтратКоме ВСУ сообщили, что был поражен пункт управления группировки войск "Центр" противника.

Тем временем BBC пишет, что Украина может потерпеть поражение в 2024-м году. Причем отмечается, что РФ может достичь успеха не путем прорыва украинской обороны и захвата значительных территорий, а сломав волю украинцев к продолжению борьбы.

В свою очередь, FT сообщает, что Россия летом может пойти в наступление на четырех направлениях. Оккупанты планируют захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

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