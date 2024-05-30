Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 29 мая передал самолет непосредственно послу Украины в Швеции.

Швеция передаст Украине еще два самолета РЛС ACS890 в рамках нового пакета помощи.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Швеции Том Самуэльссон в социальной сети X. Он напомнил, что 29 мая Швеция объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи Украине в размере 1,16 миллиарда евро.

"В пакет входят два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS890), которые помогают Украине идентифицировать цели на большом расстоянии", - рассказал он. Видео дня

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 29 мая передал самолет непосредственно послу Украины в Швеции.

Передача Украине ASC 890: что известно

Накануне Швеция объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 1,16 млрд евро. В перечень, в частности, вошел и самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.

По мнению Forbes, новый украинский самолет с первого дня станет приоритетной целью для РФ. Кроме того, подобные самолеты крайне уязвимы к вражеским ударам, что ранее подтвердила Украина, сбив два А-50 РФ.

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