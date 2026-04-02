'Мечта Путина': Туск назвал пять угроз, которые работают в интересах РФ.

Польский премьер указал на тревожные сигналы, которые играют на руку Кремлю.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал пост в соцсети X, где предостерег от опасной игры Трампа и Орбана. Он подчеркнул, что их сотрудничество может привести к распаду НАТО, назвав такой сценарий "планом мечты Путина".

Глава правительства Польши проанализировал ряд международных событий, которые сейчас происходят одновременно. По его мнению, такое стечение обстоятельств не случайно и играет исключительно на руку агрессору.

Он выделил 5 ключевых факторов, ставящих под угрозу безопасность всего континента.

Видео дня

"Угроза краха НАТО, смягчение санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Орбаном кредита для Киева – все это выглядит как мечта Путина", – говорится в посте.

Польша - Другие новости

Ранее УНИАН писал, что Туск допустил возможность того, что в будущем Польша будет стремиться получить собственное ядерное оружие. Он заявил, что страна не хочет быть пассивной в вопросах безопасности и будет развивать свои возможности для большей автономии.

Параллельно Варшава уже ведет переговоры с Францией о расширении так называемого "ядерного зонтика" – то есть защиты союзников с помощью французского ядерного оружия.

