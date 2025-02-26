У Трампа считают, что власть должна знать, кто находится в ее стране ради безопасности.

Иммигранты, которые находятся в США нелегально и не регистрируются в федеральном правительстве, могут получить значительные штрафы, возможное заключение или и то, и другое. Об этом говорится в директиве, которую выдали Министерство внутренней безопасности США, пишет Reuters.

"Администрация Трампа обеспечит соблюдение всех наших иммиграционных законов - мы не будем выбирать, какие именно законы мы будем применять. Мы должны знать, кто находится в нашей стране ради безопасности нашей родины и всех американцев", - отметил представитель министерства.

Также в Службе гражданства и иммиграции США отметили, все иммигранты старше 14 лет, которые не сдали отпечатки пальцев и не были зарегистрированы при подаче заявления на получение американской визы, а также остаются в США в течение 30 дней или дольше, должны зарегистрироваться и сдать отпечатки пальцев.

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"После того, как иммигрант зарегистрировался и сдал отпечатки пальцев, Департамент внутренней безопасности выдаст свидетельство о регистрации, которое должны постоянно иметь при себе иммигранты старше 18 лет", - добавили на сайте ведомства.

В Reuters напомнили, что после возвращения на пост президента Дональд Трамп заявил, что нелегальная иммиграция на мексиканской границе является чрезвычайной ситуацией национального масштаба и поручил министерству обеспечить регистрацию иммигрантов в федеральном правительстве.

Политика Трампа в отношении мигрантов

Ранее издание CBS News писало, что США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграцию для украинцев, ссылаясь на мошенничество и проблемы безопасности. Такая пауза может быть снята только после того, как чиновники завершат "комплексный обзор и оценку всех иностранцев в рамках этих программ".

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что США введут санкции против стран, которые откажутся принимать своих мигрантов. По его словам, Трамп ставит США на первое место, а Конгресс "будет внедрять политику, которая усилит его повестку дня".

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