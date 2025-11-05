Последний раз Трамп встречался с Кимом в 2019 году.

Северная Корея готовится к возможной встрече между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампа, поскольку такая идея появилась во время недавнего визита американского лидера в Азию. Об этом сообщает Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS), передает Bloomberg.

Южнокорейский депутат Ли Сон-квун заявил журналистам, что КНДР собрала разведданные об американских чиновниках, которые за кулисами занимаются дипломатией в отношении Северной Кореи.

Также министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй подняла вопрос о том, продолжать ли запланированный визит в Россию после того, как Трамп заявил о готовности встретиться с Кимом.

В Bloomberg напомнили, что последний раз Трамп виделся с Кимом в 2019 году во время своего первого срока. В то же время во время своей последней поездки в Азию американский лидер подчеркнул, что открыт для новой встречи с северокорейским президентом, однако конфликты в графике помешали ему.

"Благодаря растущему сотрудничеству с Россией и укреплению связей с Китаем Северная Корея может стремиться улучшить отношения с США. NIS видит высокую вероятность проведения саммита между Северной Кореей и США", - сказал журналистам другой депутат, которого проинформировала NIS, Пак Сун-вон.

В то же время Ким не исключил возможность встречи с Трампом, однако он настаивал, чтобы Вашингтон и Сеул отказались от требования денуклеаризации как предварительного условия.

Комментируя военное сотрудничество между КНДР и Россией, в разведке отметили, что Северной Корее понадобится немало времени, чтобы достичь полной оперативной готовности своих гиперзвуковых ракет, спутников, наблюдения и эсминцев. По словам Ли, развитие подводных систем вооружения тоже остается медленным.

Северная Корея и Россия - последние новости

Ранее разведка Южной Кореи сообщала, что КНДР отправила в Россию 5000 "строителей" для помощи в "восстановлении инфраструктуры". Также разведчиками "были обнаружены постоянные признаки подготовки и отбора персонала для развертывания дополнительных войск".

Кроме того, стало известно, что по данным южнокорейской разведки, около 10 тысяч военных КНДР сейчас развернуты вблизи российско-украинской границы.

В то же время разведка Британии выяснила, что КНДР помогает Москве наносить удары по Украине. В частности операторы БпЛА из Северной Кореи помогают армии РФ использовать реактивные системы залпового огня для нанесения ударов по украинским позициям в Сумской области Украины.

"Хотя войска КНДР, скорее всего, ранее проводили тактические удары и разведывательные операции против украинских сил в Курской области России, их основной ролью была пехота, которая проводила наступательные боевые операции против украинских сил в Курской области", - отметили в разведке.

