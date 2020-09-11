Греция и Кипр несогласны с намерением Турции добывать природный газ в Восточном Средиземноморье.

Ряд южных стран Европейского союза угрожают Турции новыми санкциями, если Анкара откажется от переговоров с Грецией и Кипром по территориальным разногласиям.

Соответствующее заявление обнародовано после встречи группы MED-7 (Кипр, Франция, Греция, Италия, Мальта, Португалия и Испания), пишет Радио Свобода.

Греция и Кипр несогласны со стремлением Турции добывать природный газ в Восточном Средиземноморье.

В свою очередь,

власти Турции утверждают, что имеют право исследовать и сверлить месторождения в районах, которые эти две страны ЕС называют частью их эксклюзивной экономической зоны.

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Группа MED-7 в своем заявлении выразила "полную поддержку и солидарность с Кипром и Грецией в условиях неоднократных нарушений их суверенитета... а также противостояний с Турцией".

Добыча газа Турцией

Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение природного газа. Оно содержит 320 млрд кубометров газа, его разработку надеются начать уже к 2023 году.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что он также ожидает "хороших новостей" от геологоразведочных работ в восточном Средиземноморье.

Как пишет Bloomberg, Турция в последние годы купила три буровых судна, поскольку значительно расширила геологоразведку в Черном море и участвует в разведке в восточном Средиземноморье. Она стремится найти значительные энергоресурсы, чтобы ослабить свою большую зависимость от импорта из Ирана, Ирака и России, а также поддержать одну из крупнейших экономик на Ближнем Востоке.

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Автор: Александр Топчий