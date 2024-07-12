На юбилейном саммите в Вашингтоне, вместо действительно исторически прорывных решений (и здесь не только о будущем членстве Украины), Альянс вернулся к "истокам" - к собственному бюрократическому механизму, каким он был с самого начала.

Этот механизм отточен, но очень медленный - потому что создавался в апреле 1949 года для реагирования на полномасштабное вооруженное нападение со стороны СССР, такого же неповоротливого, монструозного механизма.

За свою историю Альянс прошел несколько успешных, но таких же медленных организационно-бюрократических трансформаций:

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после завершения Холодной войны;

после терактов "Аль-Каиды" 11 сентября 2001 года;

после первой, гибридной фазы агрессии РФ против Украины в феврале 2014-го.

Ни одна из этих трансформаций не была ни быстрой, ни своевременной - в НАТО всегда реагировали (и то с большим опозданием) на события/угрозы, а не опережали их. Да, в конце концов, сама философия системы коллективной безопасности НАТО с первого дня его существования заключалась в сдерживании и реагировании, а не в опережении.

Однако динамика угроз европейской и евроатлантической безопасности каждый раз возрастала, как и их изменчивость.

Современные гибридные угрозы, дополненные всеми средствами полномасштабной конвенционной войны, не идут ни в какое сравнение с тем, к чему Альянс пытался адаптироваться в предыдущие годы. С этой точки зрения Вашингтонский саммит просто не мог стать сюрпризом.

В нынешних решениях Альянс фокусировался на таких ключевых моментах:

решение проблемы недостаточных обязательных расходов 2% ВВП стран-членов на собственную безопасность и оборону (на сегодня из 32 стран Альянса только 4 тратят от 1,28% до 1,81%, что не так далеко от минимально обязательного), и начало дискуссий об увеличении предельного показателя до 3%;

усиление координации и кооперации между ВПК всех стран-членов;

развитие собственных ударных стратегических возможностей в Европе для долговременного противостояния угрозе со стороны РФ;

создание официальных организационных и бюрократических механизмов реагирования на гибридные и киберугрозы;

создание официальных организационных и бюрократических механизмов обеспечения постоянной поддержки и помощи Украине и обеспечение политических предпосылок для официального приглашения нашего государства в организацию.

Однако, кроме того, остается самая главная проблема: наличие политической воли у союзников на практике задействовать все доступные механизмы и инструменты.

В конце концов, 75 лет назад Североатлантический альянс создавался как раз для того, чтобы армии его стран-членов никогда не воевали. И до сих пор Альянсу удавалось держаться этих идеальных рамок. Однако союзники должны помнить: эти рамки существуют во многом благодаря реальной готовности армий НАТО принять бой, а также реальной готовности политических лидеров принимать своевременные и правильные решения, которые не всегда будут означать только реагирование на угрозы.

Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.