Ранее подобная церемония проводилась лишь дважды: после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965-м.

По всей Великобритании, в Гибралтаре и с военных кораблей в море раздались залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе.

Читайте такжеУмер супруг королевы Елизаветы II принц ФилиппСалют начался ровно в полдень по лондонскому времени и продолжался больше 40 минут. Орудия, в том числе времен Первой мировой войны, произвели 41 залп, делая один выстрел каждую минуту.

Герцог Эдинбургский, муж королевы Британии Елизаветы II, умер в пятницу, 9 апреля, не дожив до своего столетнего юбилея два месяца и один день.

В честь герцога, который был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства, орудийные залпы прозвучали с пристани Лондонского Тауэра и казарм королевской артиллерии в Вулидже, а также из замков Белфаста, Кардиффа и Эдинбурга, передает Би-би-си.

В казармах королевской артиллерии в Вулидже выстрелы производились из пушек времен Первой мировой войны - из них же стреляли в 1947 году в ознаменование свадьбы принца Филиппа, а позднее - во время коронации Елизаветы II.

Кроме того, к салюту присоединились корабли Королевского военно-морского флота, в том числе эскадренный миноносец "Даймонд" и фрегат "Монтроуз". Во время Второй мировой войны принц Филипп служил на флоте, а с 2011 года занимал должность лорда-адмирала.

Ранее подобная церемония проводилась лишь дважды: после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965-м.

Артиллерийский салют транслировался онлайн и по телевидению, а жителям королевства рекомендовали наблюдать за церемонией из дома.

В заявлении, которое накануне выпустил Букингемский дворец, говорилось: "Ее Величество Королева с глубокой скорбью объявила о кончине своего любимого супруга. Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает эту утрату".

Принц Уэльский Чарльз, размышляя о принце Филиппе в программе Би-би-си, описал жизнь своего отца как "удивительное достижение".

Глава ВМС Великобритании адмирал Тони Радакин отметил сопереживание, привязанность и вовлеченность герцога в дела флота.

"Его глубокое понимание наших ценностей, стандартов и обычаев сделало его близким другом флота, коим он оставался на протяжении более восьми десятилетий", - сказал Радакин.

Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер добавил, что герцог был большим другом, вдохновителем и образцом для подражания для вооруженных сил.

"Он достойно прожил жизнь. Его Королевское Высочество оставляет нам в наследство неукротимый дух, стойкость и непоколебимое чувство долга", - заявил генерал.

Как ожидается, в эти выходные Букингемский дворец огласит подробности о проведении похорон принца Филиппа.

Геральдическая палата сообщила накануне, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия, а до похорон тело принца останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном.

Из-за пандемии в процесс похоронной церемонии будут внесены изменения. Как заявили в Геральдической палате, в соответствии в волей герцога, перед похоронами не будет проводиться публичного прощания.

В связи с пандемией королевский двор с сожалением просит публику не приезжать на похороны.

По информации источников в Букингемском дворце, Елизавета II намерена провести церемонию так, чтобы не привлекать толп и соблюсти условия локдауна и социального дистанцирования.

Все правительственные и официальные здания в Британии должны приспустить государственные флаги и сохранять их в таком положении до 8 утра дня, когда состоятся похороны принца. Единственное исключение, как отмечает корреспондент по делам королевской семьи Сара Кэмпбелл, - королевский штандарт, реющий над Виндзорским замком, который не приспускается никогда.

Накануне вечером в Вестминстерском аббатстве, где традиционно погребают британских монархов, были произведены девяносто девять ударов в колокол - по количеству лет, прожитых принцем Филиппом. Удары производились один раз в минуту и раздавались на протяжении более чем полутора часов.

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Автор: Ирина Погорелая