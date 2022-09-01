Речь идет о 6,2 триллиона злотых.

Польша оценивает свои убытки во Второй мировой войне, причиненные Германией, в 6,2 триллиона злотых (1,32 триллиона долларов).

Об этом заявил лидер правящей фракции "Партия и справедливость" Ярослав Качиньский для Reuters.

"Дело в том, что, возможно, в длинном и сложном судебном процессе мы могли бы получить компенсацию за все, что Германия, немецкое государство и немецкий народ сделали с Польшей в период 1939-1945 годов", - сказал Качиньский.

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Качиньский добавил, что Германия никогда не отвечала за свои преступления против Польши.

"Это наша цель, и это цель, которая вписывается в общую концепцию восстановления нормальности. Нормальность, когда речь идет о функционировании польского государства. Десятки стран мира, конечно, в очень разной степени, получили компенсацию от Германии. С другой стороны, Польша этого не достигла", - отметил политик.

Ранее Польша уже поднимала вопрос репараций за Вторую мировую войну. Правительство ФРГ настаивает на том, что вопрос репараций закрыт.

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