Варшава будет искать другую форму компенсации.

Новое польское правительство премьер-министра Дональда Туска откажется от требований репараций от Германии за Вторую мировую войну, инициированных предыдущим правительством, пишет Euractiv.

По словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, Польша вместо этого будет искать другую форму компенсации, такую как восстановление исторических зданий или инвестиции во взаимную оборону.

Отмечается, что предыдущее консервативное правительство, потерявшее власть в декабре прошлого года, направило дипломатическую ноту в Берлин в 2022 году с просьбой выплатить 1,3 триллиона евро репараций за Вторую мировую войну. Но левоцентристская коалиция Туска больше не намерена продолжать эту линию действий, ссылаясь на юридические проблемы.

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"Моя предшественница, Анна Фотига, много лет назад ответила на парламентский запрос, что позиция Польши заключается в том, что репарации уже были признаны в Потсдаме. К сожалению, они были присвоены Советским Союзом. К сожалению, юридическая позиция заключается в том, что репарации не могут быть получены", – сказал Сикорский.

По словам журналистов, в 1953 году под давлением Советского Союза коммунистическое правительство Польши отказалось от всех претензий на военные репарации. Предыдущее польское правительство заявило, что соглашение было недействительным, поскольку Польша не могла вести переговоры о справедливой компенсации, когда зависела от СССР.

Тем не менее, Сикорский сказал, что Польша должна попытаться получить от Германии "то, что возможно получить", имея в виду какую-то другую форму компенсации за оккупацию нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Вопросы репараций

Ранее УНИАН писал, что международный финансист и инвестор Уильям Браудер считает, что Украине нужно получить репарации от РФ уже сейчас, ведь Путин так просто не остановится.

Другой эксперт считает, что Российская Федерация не подпишет в ближайшие годы соглашение о капитуляции и Украина не будет получать от него репарации.

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