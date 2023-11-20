Миграционный кризис на границе между странами продолжается.

Режим Александра Лукашенко посылает фальшивые сигналы о якобы открытость Минска к диалогу с будущим правительством Польши. Об этом заявил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

"Россия и Беларусь продолжают операции против Польши, направленные на уничтожение имиджа РП, подрыв взаимного доверия между поляками и украинцами, высмеивание структур безопасности Республики Польша, а также сеяние тревоги в нашем обществе", - написал он в микроблоге Twitter.

По его словам, кремлевская пропаганда продолжает дискредитировать оборонные возможности Польши, в то же время решение о создании танкового батальона на востоке страны они "интерпретировали", как шаг к эскалации напряженности в отношениях с Минском и Москвой.

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Сейчас российские пропагандисты освещают протест польских перевозчиков на границе с Украиной, чтобы поссорить два народа и ослабить доверие между ними.

"В пропагандистской деятельности режима Лукашенко по РП прослеживается следующая тенденция - посылаются сигналы об открытости Минска к диалогу с будущим правительством Польши, одновременно забывая о зле, якобы причиненном польской стороной до сих пор. В то же время режим Лукашенко последовательно представляет нынешнюю политику Варшавы как агрессивную, провокационную и вредную для Польши и Европы", - пишет Жарин.

По его словам, беларуские власти хотят использовать послевыборную ситуацию в Польше для смягчения позиции польского правительства и отбеливания своего имиджа.

Он подчеркнул, что операция по дестабилизации польско-беларуской границы с помощью искусственной миграции, начатая режимом Лукашенко летом 2021 года под наблюдением и контролем беларуских служб, продолжается.

Ситуация на границе Польши и Беларуси

Напомним, в конце сентября Министерство обороны Польши обнародовало видео атаки нелегальных мигрантов на общую границу с Беларусью.

Впоследствии стало известно, что в польской армии был создан танковый батальон, который будет дислоцироваться вблизи границы с Беларусью.

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