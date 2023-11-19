Нападение России на Украину, похоже, довольно сильно напугало беларуского диктатора.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассматривал возможность побега через Польшу, поскольку не доверял Кремлю. Об этом пишет польский журналист Збигнев Парафянович в своей книге Polska na wojnie ("Польша на войне"), которая раскрывает ранее неизвестные "польские" аспекты российско-украинской войны.

Так, польские чиновники рассказали журналисту на условиях анонимности, что в первые месяцы российского вторжения в Украину Варшава была серьезно обеспокоена из-за возможного вступления Беларуси в войну. Но самим лишь беспокойством поляки не ограничились и начали готовить сценарий отправки в Беларусь "антирежимных диверсионных групп", чтобы они сеяли хаос в тылу беларуской армии.

Однако сам Лукашенко тогда был так напуган, что даже начал присылать в Варшаву по разным каналам запросы о том, позволят ли ему пересечь границу и вылететь из ближайшего польского аэропорта. Как отмечается, диктатор прекрасно понимал, что россияне не позволят ему вылететь из беларуского воздушного пространства, если война пойдет по плохому для них сценарию.

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Также в книге рассказывается, что во время российско-украинских мирных переговоров в марте 2022 года, которые проходили на беларуской территории, именно польские спецподразделения гарантировали безопасность украинских делегатов. Польские бойцы сопровождали украинцев на вертолетах, которые приземлились на беларуской земле.

По стечению обстоятельств, в первые дни полномасштабного вторжения польские спецназовцы находились в Броварах, где они тренировали украинских коллег. Но эвакуироваться сразу они не стали, а задержались на определенное время, чтобы собрать разведывательные данные. Утверждается, что аналогично произошло с британскими спецназовцами.

Лукашенко в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину

Как известно, Беларусь предоставила России свою территорию для наземного вторжения в Украину с севера и для нанесения воздушных ударов. Тогда Лукашенко утверждал, что своим вторжением в Украину Россия якобы защитила Беларусь. По версии диктатора, украинцы планировали одновременно полномасштабное наступление на оккупированную часть Донбасса и на Беларусь, и россияне якобы сорвали этот план.

Примечательно, что белорусская армия так и не приняла непосредственного участия во вторжении в Украину, несмотря на вероятное давление Кремля. Максимум, на что согласился Лукашенко - это проводить непрерывные учения беларуской армии с маневрами вблизи украинской границы, чтобы Украина не могла перебросить на фронт свои подразделения, прикрывающие беларускую границу.

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