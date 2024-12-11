В администрации президента разрабатывают новые стратегии, чтобы противодействовать опасному сотрудничеству между этими странами.

Президент США Джо Байден подталкивает американские агентства национальной безопасности разрабатывать новые стратегии для борьбы с рискованными связями между РФ, Ираном, Северной Кореей и Китаем, которые становятся сильнее, до инаугурации Дональда Трампа. Об этом рассказали американские чиновники, передает Reuters.

По словам Байдена, в обмен на помощь Ирану в военных действиях РФ в Украине Москва предоставляет стране истребители, средства противоракетной обороны и космические технологии.

Также в администрации президента США заявили, что российский диктатор Владимир Путин предоставляет КНДР топливо, деньги и технологии, а также признает ее де-факто ядерным государством. Кроме того, Россия проводит с Китаем совместное патрулирование в Арктике.

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"Засекреченный документ был описан в общих чертах журналистам, но не прошел независимую проверку Reuters. Россия, Китай, Иран и Северная Корея в прошлом оспаривали подобные оценки и обвиняли Вашингтон в дестабилизирующем поведении", - отметили в материале.

В то же время в новом документе Байдена говорится о том, что различные ветви американского правительства должны изменить группы, которые сейчас организованы по региональному признаку, чтобы лучше сосредоточиться на вопросах, которые связывают четыре страны, охватывающие Европу и Азию.

Таким образом эти стратегии и политические предложения могут быть реализованы или отклонены новоизбранным президентом Дональдом Трампом, который вступит в должность 20 января.

"Когда новая команда посмотрит на него, я не думаю, что они увидят в нем что-то, что пытается их ограничить или склонить к тому или иному варианту политики", - отметил анонимно один из высокопоставленных чиновников администрации.

В свою очередь другой чиновник отметил, что они планируют создать "новые варианты, чтобы новая команда и Конгресс могли действительно браться за работу".

По словам чиновников, такая стратегия включает обеспечение того, что любые санкции и экспортный контроль, которые были наложены на четыре страны, применялись скоординировано, чтобы не было риска обратной реакции этих государств. Также благодаря таким действиям США смогут лучше справляться с вызовами, которые охватывают несколько стран. К примеру, тот факт, что войска КНДР сейчас служат в РФ.

"Сейчас мы живем в мире, где наши противники и наши конкуренты очень быстро учатся друг у друга", - подчеркнул один из чиновников.

Другой чиновник отметил, что сотрудничество между странами имеет свои пределы, в частности Россия и Иран не помогают своему союзнику сирийскому диктатору Башару Асаду, режим которого был свергнут в минувшие выходные.

"Эта перегруппировка ставит перед Китаем вопрос о том, какое будущее он хочет видеть, и действительно ли он хочет быть ва-банк с этой группировкой", - добавил собеседник.

Альянс России, КНДР, Ирана и Китая

Ранее издание The Washington Post писало, что Западу нужно активно готовиться, чтобы противостоять альянсу России, Северной Кореи, Ирана и Китая. Несмотря на то, что этот альянс является не тесно скоординированным, три страны в нем все же имеют ядерное оружие.

В издании отметили, что четыре агрессивные диктатуры сотрудничают в стратегическом плане, поэтому их сотрудничество усиливается и становится еще лучше.

"Мы должны понять, что война в Газе и Ливане против Израиля, которую ведут иранские прокси, - это война России против Украины, как и война на Тайване, которую может развязать Китай в удобное для Пекина время. Неудачи на одном театре военных действий приведут к еще большим неудачам", - отметил заведующий кафедрой политэкономии в Американском институте предпринимательства Николас Эберштадт.

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