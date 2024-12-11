Украина, Россия и их союзники стараются занять максимально выгодные позиции до изменений, которые обещают Трамп и его администрация.

В преддверии инаугурации нового президента США Дональда Трампа война в Украине обострилась. Нынешний глава Вашингтона Джо Байден спешит выделить Киеву миллиарды долларов на военную помощь, преждем чем американская поддержка обороны Украины окажется под вопросом при новой администрации, сообщает Associated Press.

Отмечается, что Украина, Россия и их союзники стараются занять максимально выгодные позиции до изменений, которые обещают Трамп и его администрация. О том, что поддержка США может сократится после инаугурации нового президента знают и украинские военные на фронте.

"Если это произойдет, те люди, которые со мной, мое подразделение, мы не собираемся отступать", - сказал журналистам командир роты украинских ударных беспилотников, воюющих в Курской области РФ в составе 47-й бригады, с позывным "Хаммер".

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Военный добавил, что пока у солдат есть оружие и боеприпасы, они будут продолжать воевать. Тем не менее он подчеркнул, что если все необходимые военные средства закончатся, враг сможет быстро уничтожить украинских воинов.

В Курской области заметно ослабление российских артиллерийских ударов и обстрелов после того, как США и их европейские союзники пересмотрели ограничения на использование ракет дальнего радиуса действий для Украины, отметил "Хаммер". Несмотря на это, РФ продолжает проводить "мясные штурмы", посылая в бой военных на мотоциклах и велосипедах.

По словам журналистов, администрация Байдена делает все возможное, чтобы укрепить оборону Украины, прежде чем покинуть свой пост. К слову, вскоре после победы Трампа на президентских выборах было объявлено о выделении более 2 миллиардов долларов на дополнительную поддержку Киева.

В агентстве поделились, что Байден и его старшие советники скептически относятся к разрешению на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ. Они считают, что это не изменит общую траекторию войны, о чем рассказали журналистам два высокопоставленных чиновника из администрации президента США.

Несмотря на это, администрация Байдена уверена, что в сочетании с европейской поддержкой она покинет свой пост, не оставив Украину без оружия, даже если Трамп сократит помощь.

Тем не менее даже сейчас администрация Байдена действовала осторожно, чтобы не допустить поражения российского диктатора Владимира Путина, что может привести к беспорядкам, о чем заявил журналистам бывший верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО Филип Бридлав. Он считает, что военную поддержку Украины можно было усилить еще сильнее, чтобы приблизить победу над РФ.

Трамп же рассматривает вариант сокращения предоставления военной помощи Украине. До встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже он сказал журналистам, что "это возможно". Критики республиканца опасаются, что он попал под влияние Путина, а его сторонники уверены в том, что новый президент США пытается маневрировать перед возможными переговорами о прекращении огня.

Эксперт по российско-украинской войне в Институте изучения войны Джордж Буррос напомнил журналистам, что с 2022 года Россия уже стягивала силы и другие военные средства из Сирии, Центральной Азии и других стран. Ситуация может повторится после того, как российские силы выведут из Сирии.

"Кремль поставил Украину на первое место, насколько это возможно", - подчеркнул он.

Военная помощь от США - последние новости

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена постарается передать Украине всю обещанную помощь до инаугурации Дональда Трампа.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл "экспресс-план" Байдена для Украины. Он заявил, что ему поручили значительно увеличить поставки оружия.

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