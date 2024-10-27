Давно прошли те времена, когда Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляли собой изолированные, разрозненные угрозы интересам Запада.

Западным странам нужно активно готовиться, чтобы противостоять альянсу России, Северной Кореи, Ирана и Китая. Это хоть и не тесно скоординированный альянс, но три страны имеют ядерное оружие.

Заведующий кафедрой политэкономии в Американском институте предпринимательства Николас Эберштадт в своей колонке для The Washington Post пишет, что гипотеза "кошмара" Бехтоля - это сценарий, который, возможно, никогда не осуществится, но это именно тот стратегический сюрприз от нового партнерства России и Северной Кореи, к которому западным правительствам следует готовиться.

Как бы ни развивалась война в Украине, развертывание северокорейских сил для поддержки атаки на западную демократию так далеко от Пхеньяна должно принести Вашингтону понимание новой политики после холодной войны.

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Четыре агрессивные диктатуры - Россия, Китай, Иран и Северная Корея - сотрудничают в стратегическом плане, и их сотрудничество углубляется и становится все более согласованным. Три из них обладают ядерным оружием, а Иран стремится присоединиться к этому клубу.

Историк Хэл Брэндс отметил, что эти страны хоть и не образуют тесно скоординированный альянс, как НАТО, но они уже более глубоко интегрированы, как в экономическом, так и в военном плане, чем страны Оси времен Второй мировой войны.

Китай и Россия субсидируют Северную Корею. Россия полагается на Китай в плане рынков сбыта, Иран - в плане беспилотников, а Северная Корея - в плане боевой техники и солдат. Иран получает от Северной Кореи военные технологии и экономическое сотрудничество с Россией и Китаем. И они выступают в качестве защитников друг друга на международных и дипломатических форумах.

"Мы должны понять, что война в Газе и Ливане против Израиля, которую ведут иранские прокси, - это война России против Украины, как и война на Тайване, которую может развязать Китай в удобное для Пекина время. Неудачи на одном театре военных действий приведут к еще большим неудачам", - подытожил Эберштадт

Война в Украине - чем грозит победа Путина

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что многие не понимают важность грядущей войны в Индо-Тихоокеанском регионе. Избежать физического конфликта между Китаем и Тайванем - это не только защита принципов свободы и демократии, но и глобальные экономические последствия.

По его словам, китайская блокада Тайваня приведет к всемирному дефициту полупроводников, которые нужны для смартфонов, ноутбуков, стиральных машин, авто и прочей техники. Инфляция взлетит до небес, рабочие места будут сокращены. Мир может погрузиться в глубокую рецессию, которая обойдется в триллионы и нарушит работу всех отраслей - от технологий до обороны, что, вероятно, превзойдет финансовый ущерб от пандемии Covid-19 и войны в Украине.

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