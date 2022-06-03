На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров намерен посетить Белград.
Визит запланирован на 7 июня. Однако, как заявил президент Сербии Александр Вучич, визит Лаврова в страну "усложняется". Об этом сообщает Euractiv.
"Ситуация вокруг приезда Лаврова усложняется во всех смыслах, я пока не готов об этом говорить, но усложняется", – сказал Вучич.
Вучич также отметил, что если из-за визита Лаврова сорвется запланированный на 10 июня визит в Сербию канцлера Германии Олафа Шольца, "это будет трагедией".
"Представьте, что канцлер Германии должен посетить страну, а потом говорит, что он не хочет или не может посещать… Возможность есть всегда, но я надеюсь, что этого не произойдет. Увидим… сначала приедет Лавров, а потом увидим… но есть и реакция из других стран", – сказал он.
Он также отметил, что Сербия всегда полностью зависела от российского газа и работает с ЕС над стратегией диверсификации источников.
Относительно войны в Украине Вучич сказал, что Сербия не присоединилась к России, заявив, что она четко осудила нападение на Украину "юридическим и политическим путем". Хотя он признал, что Сербия еще не вводила санкции против России.
Война в Украине:
24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.
31 мая Лавров заявлял, что российский военный флот позволит безопасный проход судов с украинским зерном если Украина решит вопрос с разминированием.
1 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что якобы Кремль дал предварительное согласие на то, чтобы Турция помогла в решении ситуации с украинскими портами.
2 июня в МИД Украины ответили на заявление Лаврова о разминировании портов.
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