Кремль снова угрожает.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки дальнобойных РСЗО в Украину от западных партнеров заставят россиян "отодвигать линию, через которую может идти угроза".

Об этом Лавров сообщил на брифинге МИД РФ.

"Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений. Могу лишь добавить: чем более дальнобойное вы будете поставлять оружие, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, через которую неонацисты могут угрожать Российской Федерации", - сказал дипломат.

Путин раньше пригрозил применять свои средства поражения по тем объектам в Украине, по которым удары пока не наносились, если Запад будет поставлять Киеву дальнобойные РСЗО.

Напомним, что США одобрили передачу Украине РСЗО HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. Также Борис Джонсон 6 июня анонсировал, что Великобритания подарит Украине дальнобойные РСЗО М270. Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил, что они будут давать Украине боеприпасы "в больших масштабах". Дальность поражения РСЗО М270 - до 80 километров.

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