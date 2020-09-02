Песков подчеркнул, что из российского бюджета труд командированных российских журналистов оплачиваться не может.

В Кремле признали, что Россия отправила своих сотрудников работать в Беларусь вместо уволившихся белорусских журналистов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, произошло увольнение сотрудников (в Беларуси – УНИАН), разумеется, речь идет о государственном телевидении. Государство не может жить без своих государственных телеканалов. RT – это, если мне не изменяет память, организация, которая существует в юридическом формате АНО, автономная некоммерческая организация, которая может самостоятельно принимать решения о направлении своих сотрудников, скажем так, по их профилю. Больше ничего не могу вам сказать», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, из какого бюджета, российского или белорусского, оплачивается труд командированных журналистов телеканала RT, Песков сказал: «Я не знаю, кто там кому что оплачивает, я не обладаю такой информацией. Здесь, наверное, лучше обратиться за комментарием в RT».

При этом он подчеркнул, что из российского бюджета труд командированных журналистов оплачиваться не может.

«Из российского бюджета это не может оплачиваться, наверняка есть какая-то журналистская деятельность журналистов RT, которую они выполняют в рамках редакционных заданий. Это, конечно, оплачивается автономной некоммерческой организацией», - пояснил Песков.

Россия "поддерживает" Лукашенко: что известно

Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина приветствовать Лукашенко тоже не стала.

ЕС не признал выборы в Беларуси

СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Официально известно о трех погибших протестующих, более 200 человек пострадали.

Насилие и нарушение прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада.

Протестные акции проходят в стране ежедневно. Протестующих задерживают.

Глава Кремля Владимир Путин поддержал Лукашенко и назвал его легитимным президентом Беларуси.

28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в настоящее время Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в Беларуси. По его словам, Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в РБ.

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Автор: Роман Цимбалюк