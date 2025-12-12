Тон, которым Трамп обращается к Европе, колеблется между сочувствием, презрением и открытой враждебностью.

Есть моменты, когда европейцы не скрывают своего отчаяния. К примеру, 1 декабря, когда руководители нескольких стран ЕС собрались на конфиденциальную телефонную конференцию, в которой приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Политики говорили о ситуации в Украине. В частности о продвижении россиян на фронте и давлении президента США на Зеленского по заключению мирного соглашения с Кремлем.

"Спасибо, Урсула, за всю твою работу", - отметила Фредериксен, обращаясь к присутствующим.

Однако, как пишет Spiegel, западные гарантии безопасности для Украины до сих пор отсутствуют. Возникает вопрос, что будет, если США и Россия заставят украинцев пойти на компромисс, который не смогут принять ни Киев, ни европейцы.

"Какой наш план Б?", - спросила Фредериксен.

К сожалению, ответа на этот вопрос до сих пор нет. Протокол телефонного разговора, который получил Spiegel, дает редкое представление о масштабах недоверия к Вашингтону, а также глубокой растерянности европейцев. Публично европейские лидеры хвалят усилия Трампа закончить войну.

"Я приветствую работу, которую выполняет американское правительство под руководством президента", - заявил Макрон, когда в начале декабря встретился с Зеленским в Париже.

Однако как только они остаются наедине, то не скрывают, что не считают Трампа и его людей союзниками, а наоборот соперниками, которые больше симпатизируют российскому диктатору Владимиру Путину, чем бывшим партнерам.

"Они играют в игры как с вами, так и с нами", - отметил канцлер Мерц во время телеконференции, имея в виду украинцев и лидеров ЕС.

В то же время, как добавляет Spiegel, нельзя говорить о том, что европейцы в последние месяцы имели иллюзии относительно характера правительства США. Однако с тех пор, как 4 декабря Трамп опубликовал свою новую стратегию безопасности, стало понятно, что политика США в отношении Украины означает нечто большее, чем признак нежелания вкладывать миллиарды в войну. Такие действия являются результатом "школы мышления", которая не видит ничего плохого в том, что могущественные государства посягают на соседние страны.

"Чрезмерное влияние больших, более богатых и сильных наций является вечной истиной международных отношений", - говорится в 33-страничном документе.

В издании подчеркивают, что тон, которым Трамп обращается к Европе, колеблется между сочувствием, презрением и открытой враждебностью. В частности президент и его окружение описывают Старый континент как "дисфункциональный" или находящийся в "тотальном упадке".

"Великий победитель трансатлантического раздора уже определен: Владимир Путин. Он ведет переговоры с Трампом на равных, без надоедливых замечаний европейцев. А новая американская стратегия безопасности звучит приятно знакомо. В ней не только отвергается расширение НАТО, но и в значительной степени проникается мировоззрение Кремля", - считают в материале.

Поэтому для Путина это свидетельствует об осуществлении мечты, ведь он всегда хотел расколоть Европу и США.

"Европа сможет выстоять, только если противостоит России и становится независимой от США. Украина не может выиграть войну против России, и в этом Трамп прав. Но было бы глупо заставлять страну заключить мир, который дал бы Путину лишь передышку для следующей агрессии против Европы. Было глупо объявлять НАТО "мозгово мертвым", как это сделал Макрон. Но было бы наивно полагаться на него, пока Трамп сидит в Белом доме", - отметили в Spiegel.

В теории европейские правительства понимают это, однако не применяют на практике, ведь боятся использовать свою свою экономическую силу, а также брать на себя ответственность за безопасность. Однако, в первую очередь, они боятся открытого конфликта с Вашингтоном.

"Трамп может унизить Европу только тогда, когда Европа сама себя унижает. Это также является выводом последних месяцев. А в долгосрочной перспективе США не смогут удержать свою позицию силы без союзников в Европе", - добавляют в публикации.

В то же время, как отмечает Эмили Хардинг из вашингтонского аналитического центра CSIS, настоящим соперником США является Китай и его желание к власти в Азии.

"Сильная Европа стабилизирует мировой порядок и имеет сдерживающий эффект как на Россию, так и на Китай", - сказала она.

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трампу надоели встречи ради встреч по мирным переговорам. Она отметила, что администрация уже потратила более 30 часов за несколько недель на встречи с представителями Украины, России и европейских государств.

"Мы увидим, что произойдет на этих выходных, и следите за обновлениями", - подчеркнула Левитт.

В то же время сам президент США считает, что только Зеленскому не нравится мирный план США, а его люди в восторге. Он заверил, что Вашингтон был близок к договоренностям и с Москвой, и с Киевом.

"Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции этого соглашения", - добавил Трамп.

