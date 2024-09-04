В чёрный список попала пропагандистска Маргарита Симоньян и ещё ряд топ-менеджеров Russia Today.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в перечень 10 физических и 2 юридических лица в рамках скоординированного ответа правительства США на попытки Москвы оказать вредоносное влияние на президентские выборы в США в 2024 году.

"Российские государственные структуры уже давно используют различные инструменты, такие как генеративный искусственный интеллект (ИИ), deepfake и дезинформацию, в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов", - сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что начиная с начала 2024 года руководители RT начали предпринимать еще более гнусные усилия по тайной вербовке невольных американских влиятельных лиц для поддержки своей злонамеренной кампании влияния.

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Известно, что RT использовал подставную компанию, чтобы замаскировать свое участие или участие российского правительства в контенте, призванном повлиять на американскую аудиторию.

Сегодняшние включения в список дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые Министерством юстиции, а также действия Государственного департамента по включению пропагандистской медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних компаний - РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik - в список иностранных представительств, введению визовых ограничений.

OFAC включило пропагандистов Маргариту Симоньян, Елизавету Бродскую, Антона Анисимова, Андрея Кияшко, Константина Калашникова, Елену Афанасьеву, Алексея Гаращенко, Анастасию Ермошкину и Александра Неженцева в перечень за то, что они принадлежат или контролируются, либо действуют или намереваются действовать от имени или в интересах, прямо или косвенно, правительства Российской Федерации. Также в список попали АНО "Диалог" и "Диалог регионы".

Прокуратура США предъявила обвинения "в отмывании денег и нарушении закона об иностранных агентах" двум сотрудникам Russia Today, Калашникову и Афансьевой.

Вмешательство РФ в выборы в США

США обвиняют Россию в использовании государственных пропагандистских СМИ для влияния на выборы 2024 года.

Обвинительные заключения являются частью более масштабных федеральных усилий, направленных на противодействие попыткам Кремля повлиять на ход голосования.

Американские разведывательные агентства считают, что Кремль отдает предпочтение Дональду Трампу, а не Камале Харрис, считая его более скептически настроенным к поддержке Украины со стороны США.

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