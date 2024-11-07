Ледоколы проекта 22220 оснащают двухреакторной атомной энергетической установкой "РИТМ-200".

6 ноября в Санкт-Петербурге на предприятии "Балтийский завод" провели церемонию спуска на воду пятого атомного ледокола проекта 22220, который получил название "Чукотка".

Как сообщают российские СМИ, главными задачами таких ледоколов являются обслуживание Северного морского пути - главной судоходной магистрали РФ в Арктике и проведение арктических экспедиций. Ледокол "Чукотка" был заложен 16 декабря 2020 года. Ранее сообщалось, что его хотят ввести в эксплуатацию в 2026-м.

Первое такое судно - "Арктика" - ввели в эксплуатацию в 2020 году. Оно запомнилось тем, что в феврале 2020-го на нем вышел из строя один из двух правых гребных электродвигателей. Заменили его только через год, уже после ледовых испытаний судна.

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Известно, что ледоколы проекта 22220 оснащают новой двухреакторной атомной энергетической установкой "РИТМ-200". В целом это самые большие и наиболее мощные ледоколы в мире.

Длина судна составляет 173 м, а ширина - 34 м. Формально автономность плавания ледоколов проекта 22220 составляет 7 лет (ограничена потребностью перезагрузить топливо), однако с учетом запасов провизии она значительно меньше и равна 6 месяцам. В состав экипажа входят 54 человека.

Российские ледоколы

В будущем Москва хочет получить еще больший и еще более мощный атомный ледокол, известный как "Лидер". Предполагается, что длина "гиганта" составит 209 м, а его ширина будет равна почти 48 м.

Ледокол хотят использовать, в частности, для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведения экспедиций в Арктику. Большая ширина корпуса позволит проводить крупнотоннажные суда. Ввести ледокол в эксплуатацию хотят в 2030 году.

Также напомним, что в этом году россияне вывели в море "боевой ледокол", который получил название "Иван Папанин".

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