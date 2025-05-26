Эксперт отметил, что российские дроны по-прежнему летают на основе сигналов спутниковой навигации.

Информация о том, что россияне якобы начали управлять "Шахедами" при помощи Telegram-ботов, не соответствует действительности. Об этом заявил специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов на своей странице в Facebook.

Эксперт высказался о материале The Economist, в котором говорилось о том, что российские операторы якобы управляют дронами через Telegram и посылают видео с трансляциями полетов через украинские сети мобильной связи. Он подчеркнул, что это неправда.

"Российские "Шахеды" не управляются в полете через Телеграм и не посылают никуда видео трансляции через украинские сети мобильной связи", - написал "Флеш".

Видео дня

Также Бескрестнов отметил, что "Шахеды" не имеют внутри технологии искусственного интеллекта. По его словам, российские дроны по-прежнему летают на основе сигналов спутниковой навигации. Более того, средства РЭБ на них влияют.

Помимо этого "Флеш" опроверг информацию издания о том, что в одном из сбитых БПЛА украинцы якобы нашли "записку от российского инженера", в которой были описаны некоторые особенности работы дронов, которыми оккупанты атакуют Украину.

"Ни одной записки из Алабуги от "друзей инженеров из РФ" никто никогда не находил", - заверил он.

Эксперт поделился, что на "Шахедах" установлены трекеры, которые присылают информацию о местонахождении дрона и его полетные данные. Эти показатели присылаются через Telegram-бот, а для их отправки используются сети мобильной связи и сим-карты.

"Сим-карты могут быть российские, украинские и других стран. Этих модемов и сим-карт в обломках мы находим сотни, если не тысячи, уже", - добавил "Флеш".

Эксперт отметил, что в Украине уже давно знают об этом, поэтому специалисты не дают работать "Шахедам" через украинские сети мобильной связи.

Масштабы производства "Шахедов" в России

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце раскрыл масштабы выпуска "Шахедов" в РФ. По его словам, даже нынешние объемы производства не позволяют врагу применять ежедневно против Украины по 300 дронов.

Долинце добавил, что если еще в начале 2024 года россияне выпускали около 500 единиц в месяц, то уже в конце года и в начале 2025 года враг изготавливал и запускал около 4000 единиц.

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