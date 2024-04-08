Если бы не последний заказ ВМС США, то производство истребителей завершилось бы уже в следующем году.

Авиационный гигант Boeing прекращает производство своего многоцелевого истребителя F/A-18 Super Hornet до 2027 года. Последний заказ компания получила от ВМС США 19 марта. Они запросили 17 F/A-18 на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Как пишет bulgarian military, причиной является отсутствие новых заказов. Если бы не ВМС США, то последние самолеты были бы выпущены в 2025 году.

Вице-президент Boeing по боевым самолетам Марк Сирс заявил, что изменение направления производства уже на горизонте. Завод, который занимается F/A-18 перейдет на выпуск новых агрегатов. Это сделают путем замедления производственных циклов, освобождения ресурсов для других инициатив, таких как истребитель F-15EX, учебно-тренировочный T-7A и беспилотный самолет-заправщик MQ-25 Stingray.

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Несмотря на прекращение производства, F/A-18 Super Hornet еще не скоро снимут с ВМС США. Вероятно, в течение длительного времени он будет оставаться их основным авианосцем.

В долгосрочной перспективе F/A-18 Super Hornet должен быть заменен либо F-35, либо другим самолетом следующего поколения. Когда это произойдет, это будет означать конец выдающейся карьеры для F/A-18, первый полет которого состоялся еще в 1978 году. Его обновленная версия Super Hornet летает с 1995 года.

F-18 Hornet для Украины

Украина пытается добыть для своих пилотов любые современные самолеты. В прошлом году стало известно, что Финляндия решила заменить F-18 Hornet на F-35А. Таким образом 55 "птичек" у них будут храниться без надобности.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина принять от Финляндии истребители четвертого поколения F-18 Hornet, которые там планируют вывести из эксплуатации.

Глава государства отметил, что приоритетными для Украины являются именно F-16 - из-за их количества, которое может обеспечить потребности украинских воздушных сил. Однако, по его словам, Украина готова получать любые типы самолетов.

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