Сотрудничество в области предотвращения трансграничной преступности также приостановлено.

В пятницу Китай объявил о прекращении диалога с США по ряду вопросов, в том числе между военными командирами на театре военных действий и по вопросам изменения климата.

Такое решение было принято в связи с негодованием по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно также приостанавливает обмен мнениями с Вашингтоном по вопросам борьбы с трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, что Вашингтон назвал "безответственными".

Напомним, Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если КНР почувствует, что ее "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии — визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Пелоси, которая приземлилась в Тайбэе, стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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