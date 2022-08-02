Американский джет сел в аэропорту столицы острова.

Несколько минут назад в аэропорту Тайбэя (столица Тайваня) сел американский джет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar.

В сети появились кадры посадки борта SPAR19.

Уже через считанные минуты стало известно, что Нэнси Пелоси действительно находилась на борту. Она вышла из самолета в сопровождении нескольких человек. В аэропорту Пелоси встретила делегация официальных лиц Тайваня.

Тем временем жители Тайваня встречают Пелоси в желто-голубых защитных масках.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: что стоит знать

По информации тайваньских СМИ, Пелоси должна была начать свой визит на Тайвань около 17:30 по киевскому времени. Покинуть остров она, как сообщается, должна уже завтра.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне предполагаемого визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если Пекин почувствует, что его "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии - визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Пелоси стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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