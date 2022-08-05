Китай заявил, что позиция Пелоси как второй в президентской очереди сделала ее поездку очень чувствительной.

Китай вводит санкции в отношении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает Bloomberg News.

Кроме того, санкции коснутся и ее ближайших родственников. Такое решение Китай принял после поездки Пелоси в Тайвань.

Китай заявил, что позиция Пелоси как второй в президентской очереди сделала ее поездку очень чувствительной.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если КНР почувствует, что ее "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии — визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Пелоси, которая приземлилась в Тайбэе, стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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