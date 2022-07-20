Китай заявил о готовности предпринять "решительные шаги", если спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань.

Китай заявил о готовности предпринять "решительные шаги", если спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в составе официальной делегации США.

Об этом сообщает CNN.

В МИД Китая подвергли возможный визит жесткой критике, заявив, что он "окажет негативное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и пошлет крайне неверный сигнал выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам".

Официальный представитель министерства Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что "Китай непременно примет решительные и жесткие шаги для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности".

Лицзянь предупредил, что США будут нести полную ответственность за все последствия, к которым это приведет.

Пелоси планирует в августе направить делегацию Конгресса в Тайбэй.

Война в Украине и позиция Пекина:

9 июля 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает, что Китай ведет себя нейтрально в отношении войны в Украине, поскольку Пекин поддержал Россию в Организации Объединенных Наций и "усилил пророссийскую пропаганду".

20 июля 2022 года МИД Украины призвало Пекин повлиять на Москву для прекращения войны.

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