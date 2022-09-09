Лыховий отметил, что издавна принято именно имена монархов переводить.

Нового короля Великобритании для украинцев зовут Карл III.

Об этом в соцсети написал журналист Дмитрий Лыховий.

Он отметил, что по правилу, имена собственные титулованных лиц (цари, короли, принцы) с английского языка переводятся.

Видео дня

Лыховий отметил, что издавна принято именно имена монархов переводить. Он привел пример, что покойную королеву звали Элизабет II, но ее всегда указывали как королева Елизавета II.

"И не только в переводе с английского, но и в целом: имена правящих персон, которые имеют свои соответствия в украинском языке, переводятся независимо от страны происхождения, а простых смертных - нет", - отметил он.

Примеры:

принцесса Диана, но певица Даяна Росс.

Король Англии Яков II, но Джеймс Бонд.

Короли Англии Генрих III, Генрих VII и т.д., а все остальные - Генри.

И это не только британцев касается.

Короли Франции - Генрихи и Людовики, а "простые смертные" - Анри и Луи.

Именно поэтому мы столько лет называли королеву Elizabeth the Second - Елизаветой II, а не Элизабет. А Пап Римских мы называем Павел, Иоанн Павел, Франциск, а не Пол или Павел, Джованни, Франческо или Франсиско.

"Собственно, до сих пор с этим принципом у нас все были как бы согласны. Однако на переходе Чарльза из принцев в короли почему - то стопорнулись", - отметил Лыховий.

Как сообщал УНИАН, после смерти королевы Великобритании Елизаветы II в свои права должен вступить ее сын Чарльз, который выбрал себе имя Карл III.

Вас также могут заинтересовать новости: