Сын ушедшей королевы Чарльз станет новым правителем государства согласно порядку престолонаследования.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II в свои права должен вступить ее сын Чарльз, который выбрал себе имя Карл III. Его объявят новым королем Великобритании уже в пятницу 9 сентября.

Об этом сообщает The Times.

Букингемский дворец уже сегодня, сразу после смерти Елизаветы II, назвал ее 73-летнего сына королем. Он станет новым правителем государства согласно порядку престолонаследования.

Видео дня

Смерть Елизаветы II - что известно

8 сентября, на 97-м году ушла из жизни Королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II.

9 сентября 2015 года королева стала монархом, который правил дольше всех в истории Великобритании. И после этого она пробыла на престоле без 1 дня 7 лет. УНИАН рассказал, какой была жизнь королевы, руководившей государством 70 лет, и какой была ее позиция в отношении Украины.

Над Букингемским дворцом приспущен национальный флаг Великобритании. В стране объявлен 10-дневный траур.

Ожидается, что церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Он уже выступил с первым заявлением после смерти его матери.

Вас также могут заинтересовать новости: