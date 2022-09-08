Она отметила, что "вторая елизаветинская эпоха уходит".

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с обращением об избрании нового монарха после смерти королевы Елизаветы II, правившей 70 лет.

Трансляцию вели на YouTube.

Премьер-министр Лиз Трасс заявила, что королева Елизавета II оставила "большое наследие".

Также она объявила, что новый король будет известен как Карл III (73-летний принц Чарльз мог выбрать любое из своих четырех имен — Чарльз Филип Артур Джордж).

"Сегодня корона переходит, как это происходило уже более тысячи лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, Его Величеству королю Карлу III. С семьей короля мы скорбим о потере его матери и собираемся вместе", – сказала она.

Премьер-министр также сказала, что нация предлагает королю Карлу III "верность и преданность". Она отметила, что "вторая елизаветинская эпоха уходит".

"Боже, храни короля", – такими словами она завершила свое заявление.

На протяжении 70 лет правления Елизаветы II девизом страны и первой строкой британского гимна было "Боже, храни королеву".

Ранее 73-летний принц Уэльский Чарльз, старший сын королевы Елизаветы II, выступил с первым заявлением после смерти его матери.

Также сообщалось, что церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

О смерти монарха королевская семья известила ранее этим вечером, отметив, что "сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале". Именно там она традиционно проводила летние каникулы.

9 сентября 2015 года королева стала монархом, который правил дольше всех в истории Великобритании. И после этого она пробыла на престоле без 1 дня 7 лет. УНИАН рассказал, какой была жизнь королевы, руководившей государством 70 лет, и какой была ее позиция в отношении Украины.

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