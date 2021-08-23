Василий Рыбников

Жалкая, ничтожная украинская народная песня о том, что президент России Владимир Владимирович Путин - это кое-кто, всегда была крайне непопулярна везде, особенно в Украине, но тут ниточка потянулась в ЦРУ, и обстановка в мире сразу же накалилась настолько, что даже русские витязи почувствовали себя не в своих лаптях.

Об ушах заокеанских спецслужб, торчащих из этой дурацкой, плохой песни, говорит уже сам факт того, что ее содержание строго засекречено. Известно лишь, что она состоит из 666 куплетов (надо же, какая неожиданность), в которых возносится непристойная хула на русского господа, содержится примитивный намек на его цилиндрический вид, лысость, снулость и склонность к половому бессилию; по некоторым сведениям, богомерзкие куплеты перемежаются двадцатью четырьмя истошными воплями "лалала", но в чем именно все это выражается, никто в России не знает даже приблизительно.

Вот как скупо описывает этот сатанинский обряд российская пресса: "В пятницу украинская армия провела репетицию парада в честь 30-летия независимости страны. Во время построения военные неожиданно исполнили кричалку. Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько назвал поведение украинских военнослужащих омерзительным". "Украинский талибан - так можно называть теперь соседнее государство - пробил новое дно, - заявила независимая российская журналистка Ольга Скабеева. - Кричалку эту показывать я не стану!". То есть кто-то, видимо, заставлял Скабееву показать кричалку, но она решительно отказалась, и той же ночью ее зарезали в подъезде биндеровцы, спрятав, таким образом, концы в Ольгу. К счастью, перед смертью Ольга успела сказать главные слова, проливающие свет на истинных заказчиков этой чудовищной провокации: "Российско-украинским отношениям после этой песни на параде украинских военных - ххххана".

Известно, что больше всего на свете украинцы ценят российско-украинские отношения. Для украинца обидеть русского - все равно что обидеть ребенка, это табу на генетическом уровне. Так как же так получилось, да еще и с украинскими солдатами, для которых Путин вообще как сын полка?.. А очень просто. Российские СМИ постоянно предупреждают о том, что заокеанские спецслужбы под видом войны с Россией тайком убивают "украинских ребят" с целью продажи их органов в клиники ЕС и США, но это, к сожалению, еще не вся правда. Официальные источники, в частности, спикер российского МИД Мария Захарова, утверждают, что украинских военнослужащих, получивших ранения на Донбассе, спецбортами Люфтваффе доставляют в Берлин, Гамбург, Кобленц и Ульм под видом оказания медицинской помощи, и там ставят над ними изуверские опыты с применением лженауки - фаготерапии.

Суть фаготерапии, разработанной еще в концлагерях вяликой отечественной войны, состоит в том, что в организм украинского солдата вводятся специальные вирусы - т. н. поливалентные фаги, которые постоянно нашептывают ему прямо в мозг: "Пой Путин хуйло! Я же знаю, ты хочешь спеть Путин хуйло! Путин хуйло! Лалалалалалалала!" - и вот уже украинский солдат начинает ходить строем по Крещатику и кричать кричалку про то, что кое-кто - кое-кто. Он прекрасно осознает, что его поведение омерзительно, он чувствует, что из-за этого российско-украинским отношениям - ххххана, он сопротивляется внешнему управлению изо всех сил - а поделать ничего не может, поливалентные фаги не только крепко держат его за горло, но и заставляют делать довольное лицо, лицо зверя...

Что ж, никто не заставлял украинских солдат идти в каратели. Однако в последнее время приходят сведения о том, что домогательствам заокеанских спецслужб подвергаются и русские витязи. Как утверждает член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев, сейчас американские ученые массово похищают ДНК русских бойцов, чтобы клонировать из них так называемых "суперсолдат", так как русские солдаты - лучшие в мире.

Нетрудно догадаться, под какую именно строевую песню будут маршировать эти "русские суперсолдаты" по городу-герою Москве. И какое страшное горе случится с Россией, когда она, наконец, узнает, о чем в той песне поется.