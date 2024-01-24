Сейчас эксперимент хотят повторить, но радикально изменив соотношение матершинников и "вежливых" попугаев.

В Великобритании сотрудники парка дикой природы решили прибегнуть к рискованной тактике, чтобы избавиться от проблемы со своими попугаями, употребляющих слишком много ненормативной лексики. Их хотят "разбавить" большим количеством других попугаев, которые не матерятся.

Как пишет BBC, Линкольнширский парк дикой природы "прославился" в 2020 году из-за скандала с попугаями, которые нецензурно ругались на посетителей. Тогда их ненадолго убрали из вольеров с публичным доступом, а затем вернули в компании еще трех попугаев, которые должны "разбавить" лексикон своих "коллег".

Однако в конце концов первая пятерка птиц материться так и не прекратила, а вместо этого научила ненормативной лексике еще и трех новичков. Тогда администрация парка просто повесила перед вольером предупреждение, что птицы употребляют грязную брань, и на том остановилась. Однако сейчас надзиратели решили "разбавить" компанию 8 матерящихся птиц, добавив их в большую стаю из 100 птиц, не употребляющих человеческой лексики.

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По словам исполнительного директора парка Стива Николса, есть надежда, что меньшая группа птиц будет подражать в общении большей группе. "Попугаи - животные стаи. Им нужно быть с другими попугаями. Чем крупнее стая, тем они счастливее", – пояснил он.

Впрочем чиновник признал, что результатом может стать ситуация, когда в парке будет жить уже 108 попугаев-матершинников. "Только время покажет", - отметил он.

Но даже это не обязательно будет плохой новостью для парка. За последние годы вольер с матерящимися попугаями стал пользоваться большой популярностью у посетителей.

"Вы никогда не устаете от того, куда попугай говорит вам идти. Ты не можешь сдержать смеха. Конечно, посетители стоят вокруг вольера и ругаются, пытаясь заставить попугаев копировать их", – признается г-н Николс.

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