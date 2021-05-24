Принудительная посадка в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин и Вильнюс, приравнивается к "воздушному пиратству".
Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, передает Irish Examiner.
Он назвал вчерашний инцидент "угоном, спонсируемым государством".
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Ковени подчеркнул, что белорусский режим "не имеет демократической легитимности", и призвал ЕС продемонстрировать "четкий и жесткий ответ".
Глава МИД Ирландии отметил, что намерен вызвать для разговора почетного консула Беларуси в Дублине, но не стал призывать к изгнанию всех дипломатов из ЕС.
Ковени добавил, что у любых вводимых санкций должно быть "реальное преимущество", а Евросоюз должен выходить за рамки "сильных пресс-релизов".
Ранее Ковени опубликовал в Twitter пост, в котором призвал ЕС дать решительный ответ на действия властей Беларуси.
"Это совершенно недопустимо. Ирландскую авиакомпанию с гражданами ЕС на борту принудили совершить посадку в Минске во время совершения рейса между городами ЕС. Необходим решительный и согласованный ответ ЕС. Бездействие и нерешительность Евросоюза будут восприняты Беларусью как признак слабости", - написал Ковени.
Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали
- 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.
- Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.
- Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.
- Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.
- Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
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