В МИД Ирландии призвали ЕС дать решительный ответ на действия властей Беларуси, поскольку нерешительность Европы будет воспринята Минском как признак слабости.

Принудительная посадка в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин и Вильнюс, приравнивается к "воздушному пиратству".

Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, передает Irish Examiner.

Он назвал вчерашний инцидент "угоном, спонсируемым государством".

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Ковени подчеркнул, что белорусский режим "не имеет демократической легитимности", и призвал ЕС продемонстрировать "четкий и жесткий ответ".

Глава МИД Ирландии отметил, что намерен вызвать для разговора почетного консула Беларуси в Дублине, но не стал призывать к изгнанию всех дипломатов из ЕС.

Ковени добавил, что у любых вводимых санкций должно быть "реальное преимущество", а Евросоюз должен выходить за рамки "сильных пресс-релизов".

Ранее Ковени опубликовал в Twitter пост, в котором призвал ЕС дать решительный ответ на действия властей Беларуси.

"Это совершенно недопустимо. Ирландскую авиакомпанию с гражданами ЕС на борту принудили совершить посадку в Минске во время совершения рейса между городами ЕС. Необходим решительный и согласованный ответ ЕС. Бездействие и нерешительность Евросоюза будут восприняты Беларусью как признак слабости", - написал Ковени.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Александр Топчий