Второе место по версии жюри заняла фраза Krieg um Frieden - "война за мир".

Общество немецкого языка ежегодно выбирает слово года. На этот раз победу в номинации одержало слово Zeitenwende - канцлер Германии Олаф Шольц описывал именно этим словом украинско-российскую войну.

Zeitenwende переводится как "поворотный момент".

"Это слово, которое не является новым и означает начало христианской эры, но в более общем смысле также и любой переход к новой эре, активно использовалось во втором значении канцлером Шольцом. Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года стало "поворотным моментом в истории нашего континента". В этом же контексте Федеральный президент Штайнмайер говорил об "эпохальном переломе", - объяснили члены Союза.

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Второе место по версии жюри заняла фраза Krieg um Frieden - "война за мир".

"Также российско-украинской войны касается, казалось бы, абсурдное выражение "война за мир". Для московской пропаганды это - специальная военная операция, для многих, особенно в НАТО, - просто захватническая война. Даже в политических партиях с пацифистскими традициями распространялась мысль о необходимости предоставления Украине вооруженной поддержки для защиты ее государственной целостности, а впоследствии и достижения длительного мира в Восточной Европе", - говорится в отчете общества.

Напомним, в Германии продолжается расследование в отношении группы лиц, которые хотели устроить госпереворот при поддержке РФ.

Германия - союзник Украины: что известно

Германия стоит на пороге исторического решения о передаче танков Украине.

Также Берлин регулярно передает для ВСУ артиллерийские установки.

Олаф Шольц неоднократно призывал Владимира Путина прекратить войну и вывести войска.