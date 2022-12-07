Речь идет о поставках 18 колесных самоходных гаубиц RCH калибра 155 мм. Также будет поставлено противодронное оборудование.

В течение последней недели Украина получила от Германии 20 бронеавтомобилей Dingo, а также два тягача-транспортера танков M1070 Oshkosh.

Как говорится в сообщении на сайте немецкого правительства, общее количество переданных Украине немецких бронеавтомобилей Dingo составляет 50 (именно такое количество планировалось поставить), а тягачей M1079 Oshkosh – 12.

Кроме этого, правительство Германии анонсировало поставку 18 колесных самоходных гаубиц RCH калибра 155 мм, 80 пикапов, 90 противодронных датчиков и средств помех, две ангарные палатки и семь грузовых автомобилей 8х6.

Видео дня

Помощь Германии Украине

19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. В стране анонсировали отправку Украине еще четырех САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов для них.

9 ноября Берлин передал Украине новую партию вооружения, куда, среди прочего, были включены новые ракеты в Iris-T SLM и спецтехника. Передовой комплекс ПВО IRIS-T прошел "боевое крещение" во время массированной атаки россиян в октябре.

16 ноября правительство Германии обновило список военной помощи Украине.

Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: