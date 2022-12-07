Подозреваемые планировали вооруженные нападения на государственные учреждения.

В Германии арестовали 25 подозреваемых в подготовке госперевороту, есть еще 27 подозреваемых. Один из главарей террористов поддерживал контакты с российскими официальными лицами.

Как пишет DW, члены террористической организации являются представителями более широкого правого движения "Граждане Рейха", выступавшего за свержение власти страны.

Подозреваемые планировали вооруженные нападения на государственные учреждения.

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"С сегодняшнего утра проводится крупная антитеррористическая операция. Федеральный генеральный прокурор расследует предполагаемую террористическую сеть на месте происшествия. Есть подозрение, что планировалось вооруженное нападение на конституционные органы", — написал министр юстиции Марко Бушманн.

Обыски охватили 130 объектов недвижимости, принадлежащих 52 подозреваемым, в 11 землях Германии.

По данным прокуратуры, террористическая организация была создана не позднее конца ноября 2021 года и поставила перед собой цель свергнуть существующий госпорядок в Германии, заменив его своей "формой государства".

Среди подозреваемых – немцы и одна россиянка.

Террористами руководили 71-летний член мелкой немецкой дворянской семьи и 69-летний бывший десантник.

Один из главарей вступил в контакт с российскими официальными лицами, стремившимися установить новый порядок в Германии после свержения берлинского правительства.

В этом ему якобы помогла россиянка Виталия Б. Посольство России в Берлине отрицало наличие связей с ультраправыми террористическими группировками.

Для реализации своих планов члены группы были готовы использовать как военные средства, так и насилие в отношении представителей государства. По версии следствия, члены группы "следовали за конгломератом мифов о заговоре, состоящим из нарративов так называемого "Граждане Рейха", а также идеологии QAnon".

Движение утверждает, что конституция Германии до Второй мировой войны не была аннулирована и что образование бывшей Западной Германии в 1949 году, а теперь и воссоединившейся Германии, никогда не имело силы.

Спусковым крючком для рейдов стало расследование другой группы "Рейхсбюргер", которая планировала похитить министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха.

Движение "Граждане Рейха" состоит из ряда небольших организаций и отдельных лиц, в основном в землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания и Бавария. Они не признают законность Федеративной Республики Германии или любого из ее государственных органов.

"Русский мир" за рубежом

После начала полномасштабного вторжения в Украину и введения жестких экономических санкций против РФ многие россияне сбежали из России в европейские страны.

Но даже за рубежом россияне поддерживают кровавую агрессию Путина и резко высказываются об украинцах. Они устраивают автопробеги, призывают вторгаться в другие страны и просто издеваются над украинскими беженцами. Иногда конфликты требуют полицейского вмешательства.

Но даже в свете исходящей от граждан РФ угрозы некоторые западные страны не отказались принимать российских туристов. Хотя есть и исключения. Например, Латвия ограничила въезд для россиян.

Украинские власти добиваются, чтобы Евросоюз в качестве новых санкций ввел запрет на шенгенские визы для представителей страны-агрессора.

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