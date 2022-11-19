Немецкий канцлер подчеркнул, что РФ должна "расчистить путь к миру".

Канцлер Германии Олаф Шольц публично призвал российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины и положить конец войне.

"Прекрати эту войну, выведи свои войска и расчисти путь для переговоров о мире, который не может диктовать Украине Россия", — заявил Шольц на государственной партийной конференции СДПГ в Баден-Вюртемберге, пишет Spiegel.

Кроме того, канлцер подчеркнул, что "никому не позволено присваивать чужую территорию". Из-за захватнической политики Россия оказалась в изоляции на саммите G20.

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Как Германия помогает Украине

Недавно Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая успела продемонстрировать "довольно неплохие" результаты.

19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. Также в стране анонсировали отправку Украине еще четырех САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов для них.

В то же время Германия не спешит передавать Украине современные танки. Олаф Шольц объяснял, что Германия не отправляет Украине Leopard II, ибо не хочет допустить "расширения масштабов войны".

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