Лидер СДПГ Саския Эскен в ответ на обнародованную информацию заявила, что опасность серьезная.

Во время обысков у человека, которого подозревают в организации госпереворота в Германии, нашли список "врагов". Там были имена известных политиков и журналистов.

Как пишет издание TAZ, в списке были 18 фамилий. Среди них - семеро депутатов Бундестага.

Согласно информации, в список вошли министр иностранных дел Анналена Бербок, председатель СДПГ Саския Эскен, генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт, лидер партии ХДС и парламентской фракции партии Фридрих Мерц, бывший кандидат в канцлеры, топ-политик ХДС Армин Лашет.

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Лидер СДПГ Саския Эскен в ответ на обнародованную информацию заявила, что опасность серьезная.

"Мы не должны недооценивать опасность, которую представляют насильственные "рейхсбюргеры". Эти люди не просто фантазируют о теориях заговора. У них были конкретные планы, которые они были готовы реализовать", - сказала Эскен.

"Мятежники" хотели проникнуть в немецкий Бундестаг с оружием, чтобы захватить собравшихся там членов федерального правительства и депутатов.

Подготовка госпереворота в Германии

7 декабря стало известно, что в Германии арестовали 25 человек, которые готовили госпереворот при поддержке России. Подозреваемые планировали вооруженные нападения на государственные учреждения.

Один из лидеров группы поддерживал связи с российскими официальными лицами.

СМИ отмечали, что вербовка людей в группу была с помощью "ясновидящих".