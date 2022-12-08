Только из запасов производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия могла бы передать 80 единиц танков в кратчайшие сроки.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Германией Украине танков Leopard 2.

"Это также было подтверждено во время моего визита в Вашингтон, во время всех дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны покидать Украину. Вам нужны танки", - написала Штрак-Циммерман.

7 декабря в СМИ была информация, что Вашингтон снимает "танковое эмбарго", и если Берлин хочет передать танки Украине, то может это сделать. Уточняется, что США не просили Германию осуществлять такие поставки.

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Добавим, что только из запасов производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия могла бы передать 80 единиц танков в кратчайшие сроки.

Поставка немецких танков Украине

В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ФРГ не готова передать Украине танки. По его словам, это может спровоцировать войну НАТО и России.

Позже Шольц говорил, что Германия не хочет быть первой европейской страной, которая предоставит Украине современные боевые танки. "Дело в том, что такие решения должны приниматься консолидировано всеми членами НАТО, а не в одностороннем порядке", - отмечал Шольц.

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