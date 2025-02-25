По словам министра финансов Германии, такое предложение президента США не получит необходимого единодушия.

Россию не примут в "Большую семерку" (G7), как того требует президент США Дональд Трамп. Об этом заявил министр финансов Германии Йорг Кукис в интервью Reuters.

"Осуждение G7 агрессивной войны России является очень четким, особенно в третью годовщину жестокого нападения России", - подчеркнул политик и добавил, что предложение Трампа не получит необходимого единодушия.

В издании отметили, что Кукис поедет в Кейптаун на встречу министров финансов G20, однако на ней не будет присутствовать представитель США Скотт Бессент из-за недоразумения в расписании. Отмечается, что нынешнее состояние мировой экономики будет главной темой встречи.

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"Нам действительно нужно снова встать на путь экономического роста", - отметил немецкий министр.

По его словам, Германия "должна выполнить много домашнего задания".

В то же время Кукис считает, что торговой войны между США и ЕС можно избежать, ведь обе стороны готовы к переговорам.

"Никто не заинтересован в начале торговой войны", - добавил политик.

В свою очередь министр добавил, что G7 может обсудить предложения по использованию 300 млрд долларов российских активов, которые были заморожены в Европе, для восстановления Украины. Однако он подчеркнул, что "дискуссии только начинаются, поэтому наверное, еще немного рано говорить об этом".

Возвращение России в G7 - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "с удовольствием" принял бы Россию обратно в G7. По его словам, решение исключить страну из "Большой семерки" было ошибкой.

"Обама и несколько других людей совершили ошибку, исключив ее. Вполне возможно, что если бы G8 осталась, кризиса в Украине бы не было. И если бы я был президентом, Россия никогда бы не напала на Украину", - считает он.

В то же время во Франции ответили на желание Трампа вернуть Россию в G7. Там считают, что такое возвращение пока немыслимо, ведь "Большая семерка" - это группа наиболее развитых демократий.

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