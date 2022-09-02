Зеленский подчеркнул, что Украина ценит политическую, финансовую, вооруженную поддержку со стороны Дании.

Дания согласилась присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры на Николаевщине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил по результатам встречи в Киеве с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом.

"Ценим политическую, финансовую, военную поддержку Украины со стороны Дании в это сложное время. А также помощь нашим людям, покинувшим свои дома из-за войны. Для нас очень важно, что Дания согласилась присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры на Николаевщине", - отметил он.

Видео дня

Зеленский поблагодарил Кофода за визит, а Данию за все, что эта страна делает для Украины.

Как сообщается на сайте главы государства, президент вручил министру иностранных дел Дании орден "За заслуги" I степени, которым он награжден указом президента от 23 августа за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Президент также пригласил премьер-министра Дании Метте Фредериксен посетить Украину.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Дания отправит 130 инструкторов в Британию для обучения военных ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: