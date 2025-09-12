2,9% датского ВВП идет на помощь Украине. Это самый высокий показатель в мире.

Дания держит первенство среди всех стран мира по объемам предоставленной Украине помощи, если считать в процентах собственного ВВП. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном в Киеве.

Как отметил Сибига, лидерство Дании вдохновляет.

"Дания первая в мире по объему предоставленной Украине помощи пропорционально собственному валовому внутреннему продукту - 2,9%. К тому же, 9 млрд из почти десяти - это именно военная помощь", - сообщил Сибига.

Также министр добавил, что датская модель по привлечению инвестиций в украинское производства оружия стала примером для других партнеров, которые активно делают финансовые взносы в развитие украинского оборонного комплекса.

"Сейчас мы с Данией переходим от модели Build in Ukraine (Производим в Украине) к модели Build with Ukraine (Производим с Украиной). Уже вскоре наше оружие будет изготавливаться на территории Дании", - добавил Сибига.

Он считает, что последние действия со стороны России свидетельствуют о необходимости еще большей синхронизации оборонных комплексов Украины и стран-союзников.

В свою очередь, как заверил Расмуссен, датская поддержка для Украины является непоколебимой.

"Очевидно, что любое прекращение огня или мирное соглашение потребует действенных и надежных гарантий безопасности, которые будут способны сдержать дальнейшую российскую агрессию", - отметил Расмуссен.

Глава МИД Дании считает, что нарушение российскими ударными дронами воздушного пространства Польши свидетельствует, что агрессивное поведение России представляет угрозу всей европейской безопасности.

"Когда речь идет о разговорах о мире, Путин ясно пытается выиграть время, и отвлечь внимание от массированных и жестоких атак на вашу страну. И он не должен достичь успеха. И я считаю, единственный язык, который он понимает - это мощное давление", - подчеркнул Расмуссен.

Глава МИД Дании уверяет, что Украина может рассчитывать на его страну, чтобы быть в позиции силы. Для этого надо наращивать военную поддержку Украины.

"Мы должны укрепить экономическое давление на Россию, включая через санкции", - отметил Расмуссен.

В то же время, датский министр отметил, что с целью укрепления обороны Украины власти Дании будут способствовать, чтобы датские оборонные компании сотрудничали еще ближе с украинскими. "Мы стремимся увеличить присутствие датских компаний в Украине", - добавил он.

Также министр отметил, что через тесный диалог с украинским правительством больше украинских оборонных компаний будет поощряться для открытия производств на территории Дании.

Рассмусен назвал прорывом объявление украинской компании Fire Point об открытии производственных мощностей в Дании.

"На самом деле, мы находимся в диалоге с достаточно большим количеством украинских компаний", - сказал Рассмусен.

Он ожидает, что другие компании последуют примеру компании Fire Point.

Военная помощь Дании

Как сообщал УНИАН, в настоящее время ведется совместное строительство нового завода в Дании с целью дальнейшего производства ракет и дронов для Украины.

По данным СМИ, компания Fire Point, известная производством украинских крылатых ракет "Фламинго", готовится начать производство твердого ракетного топлива на территории Дании.

