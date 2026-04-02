CNN сообщил, что союзники по НАТО обеспокоены угрозами Трампа в отношении членства США

Дипломаты из стран НАТО не испытывают "чрезмерного беспокойства" на фоне новых угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о выходе страны из Альянса.

Об этом пишет CNN со ссылкой на пять источников. Неназванный европейский чиновник назвал заявления Трампа "днем сурка", поскольку военно-политический блок уже слышал от него подобные высказывания.

Однако источники отмечают, что полностью игнорировать угрозы Трампа невозможно. Решения президента США могут приниматься быстро, поэтому среди некоторых дипломатов все еще царит атмосфера беспокойства.

По словам одного высокопоставленного европейского дипломата, некоторые союзники расценивают последние угрозы Трампа как попытку оказать давление на европейские страны, чтобы те выделили ресурсы на разблокирование Ормузского пролива.

Другие собеседники не считают, что между этими вещами обязательно есть связь. Дипломат НАТО говорит, что такая риторика Трампа "является истинным отражением его разочарования в связи с тем, что некоторые союзники не предоставили США поддержку в виде прав на пролет и базирование во время войны с Ираном".

Ранее Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте намекнул, что США могут прекратить дальнейшую поддержку Украины, если союзники не усилят свои обязательства по открытию Ормузского пролива, сообщил неназванный источник. Когда переговоры не увенчались успехом, страны-члены Альянса срочно выступили с заявлением о готовности поддержать безопасное судоходство по этому стратегически важному морскому пути.

Между тем в Белом доме сообщают, что на следующей неделе состоится визит генерального секретаря Марка Рютте в Вашингтон. Он встретится с Дональдом Трампом.

Членство США в НАТО

Трамп уже не впервые говорит о выходе США из НАТО. Вопрос членства в Альянсе он поднимал и во время своего первого президентства.

Сейчас эта риторика стала несколько жестче и звучит на фоне операции США и Израиля против Ирана. Трамп резко критикует страны Альянса за то, что они не присоединились к атакам или не разрешили использовать свои базы.

Американский лидер сказал The Telegraph, что рассматривает выход Соединенных Штатов из НАТО. По его словам, он всегда знал, что Альянс является "бумажным тигром".

Кроме того, Трамп "оценивает и переоценивает" все, что касается НАТО , говорит постоянный представитель США Мэттью Витакер. Он отметил, что речь идет и о помощи Украине.

