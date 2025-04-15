РФ отправила в космос летчика из Крыма, осужденного в Украине за госизмену, - СМИ

Мужчина более десяти лет служил в вооруженных силах России, включая период после начала полномасштабного вторжения.

Россия отправила в космос осужденного за госизмену летчика, который служил в аннексированном Крыму, сообщает проект "Система".

Отмечается, что 8 апреля в космос по программе России полетел уроженец Запорожской области Алексей Зубрицкий. Он осужден в Украине за государственную измену.

До аннексии Крыма в 2014 году Зубрицкий проходил службу как летчик в составе авиационного подразделения. После начала оккупации он был переведен в другую часть на материковой Украине, куда должен был прибыть до 12 мая 2014 года, но этого так и не сделал.

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11 марта 2025 года Винницкий городской суд признал его виновным в государственной измене и заочно назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

"В период с 22.03.2014 по 13.05.2014, находясь в Севастополе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил переход на сторону врага, чем совершил государственную измену, то есть действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в приговоре суда.

Согласно данным следствия, обвиняемый более десяти лет служил в вооруженных силах России, включая период после начала полномасштабного вторжения.

Биография Зубрицкого на сайте Центра подготовки космонавтов указывает, что в 2014-2018 годах он служил в воинских частях в Крыму и на юге России - среди них 38-й и 31-й истребительные авиаполки, а также 960-й штурмовой авиационный полк.

В 2018 году его приняли в отряд космонавтов, а в конце 2024 года, по информации "Роскосмоса", он проходил подготовку на базе Европейского космического агентства в Кельне.

Как отмечает "Система", 32-летний Зубрицкий стал первым космонавтом в истории, осужденным за госизмену.

8 апреля 2025 года с космодрома Байконур к Международной космической станции стартовал новый экипаж ракеты "Союз", запуск которой был приурочен к 80-летию Победы. На борту ракеты, украшенной изображением монумента "Родина-мать", находились американец Джонни Ким, а также граждане РФ Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий.

Планы РФ в космосе

Как писал УНИАН, ранее издание Forbes сообщило, что РФ хочет разместить ядерную бомбу на орбите. Эксперты и аналитики предупредили, что это может начать мировую войну.

По словам главного директора отдела космической безопасности и стабильности в вашингтонской организации "Безопасный мир" Виктории Самсон, подрыв российской ядерной боеголовки в космосе будет представлять угрозу для космонавтов на международной космической станции.

В то же время поступила информация о том, что Россия разместила новое космическое оружие на орбите спутника США.

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